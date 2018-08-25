Прокуратура Нью-Йорка хочет начать уголовное расследование в отношении Майкла Коэна

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Генпрокуратура американского штата Нью-Йорк планирует инициировать уголовное расследование в отношении Майкла Коэна, бывшего юриста президента США Дональда Трампа, на предмет возможных нарушений налогового законодательства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

Во вторник Коэн признал себя в суде в Нью-Йорке виновным по восьми пунктам федерального обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. В его отношении был установлен залог в размере $500 тыс.

По данным источников CNN, генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд намерена после этого начать расследование предполагаемых налоговых нарушений Коэна на уровне штата. Как отмечает канал, Андервуд уже направила запрос в налоговый департамент правительства Нью-Йорка на предмет обоснованности начала такого разбирательства.

Как сообщает телекомпания ABC со ссылкой на источники, признание Коэна в суде может грозить юридическими последствиями еще и для принадлежащей Трампу компании Trump Organization. По данным канала, прокуратура нью-йоркского района Манхэттен рассматривает возможность предъявить руководству компании обвинения, связанные с выплатой Коэном $130 тыс. экс-порноактрисе Стефани Клиффорд в обмен на молчание о ее якобы имевшей место интимной связи с Трампом.

По данным ABC, прокуратура проверяет, списала ли Trump Organization эти средства как официальные расходы на юридические услуги, что является нарушением. Окончательного решения о выдвижении обвинений еще не принято, сообщает телеканал.