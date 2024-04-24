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Прокуратура Молдовы: В Министерстве иностранных дел прошли обыски

Прокуратура Молдовы: В Министерстве иностранных дел прошли обыски В Министерстве иностранных дел Молдовы проходят обыски.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 17:35
Прокуратура Молдовы: В Министерстве иностранных дел прошли обыски

В Министерстве иностранных дел Молдовы проходят обыски.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

"В настоящий момент в структурах МИД проходят процессуально-уголовные мероприятия. В настоящее время они не привели к каким-либо задержаниям или назначению процессуальных норм. Мы сообщим подробности, когда это позволит расследование", - сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее в среду Teleram-каналы молдавских СМИ сообщили о том, что глава консульского управления МИД страны Василе Миркош был задержан после обысков в его рабочем кабинете, позже он якобы был помещен под домашний арест.

По данным ресурсов, чиновника обвиняют в подделке документов.

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