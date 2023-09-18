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Прокуратура Молдовы подозревает главу Погранполиции в служебной халатности

Прокуратура Молдовы подозревает главу Погранполиции в служебной халатности Глава Пограничной полиции МВД Молдовы Росиян Василой проходит подозреваемым в служебной халатности по делу о стрельбе в Международном аэропорту Кишинева.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 18:11
Прокуратура Молдовы подозревает главу Погранполиции в служебной халатности

Глава Пограничной полиции МВД Молдовы Росиян Василой проходит подозреваемым в служебной халатности по делу о стрельбе в Международном аэропорту Кишинева.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом Василой сообщил в соцсетях.

"Сегодня, 18 сентября 2023 года, меня проинформировали о постановлении, изданном 15 сентября прокурором по специальным делам Генеральной прокуратуры, в котором я признан в качестве подозреваемого в предполагаемом совершении преступления - служебная халатность, связанном с трагическими событиями, произошедшими 30 июня 2023 года в зале прилета Международного аэропорта Кишинева", - отметил он.

По его словам, прокурор на время расследования "не счел необходимым отстранить его от должности".

Василой отметил, что будет сотрудничать со следствием и возьмет отпуск на месяц или более без сохранения зарплаты.

Сотрудник Пограничной полиции МВД Сергей Мунтяну и работник охраны аэропорта подполковник запаса службы госохраны Игорь Чофу погибли в пятницу, 30 июня, в Международном аэропорту Кишинева в результате нападения гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, которому ранее в этот день запретили въезд в страну. В ходе операции по задержанию Ашуров получил многочисленные огнестрельные ранения, был госпитализирован и спустя несколько дней скончался в больнице.

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