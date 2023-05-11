Прокуратура Милана начала расследование по факту взрыва в центре города

Прокуратура Милана начала расследование по факту взрыва баллонов с кислородом в фургоне в центре города.

Прокуратура Милана начала расследование по факту взрыва баллонов с кислородом в фургоне в центре города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, расследование в отношении неизвестных лиц идет по статье "совершение по неосмотрительности действий, приведших к непоправимому урону".

"Взрыв был разрушительным, было уничтожено много автомобилей и мопедов, здания получили повреждения", - приводит газета Corriere della Sera слова помощника прокурора Тицианы Сичильяно. Как уточняет издание, в результате взрыва были повреждены шесть квартир, десять автомобилей и пять мотоциклов.

Состояние одного пострадавшего тяжелое, но его жизни ничего не угрожает.