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Прокуратура Милана начала расследование по факту взрыва в центре города

Прокуратура Милана начала расследование по факту взрыва в центре города Прокуратура Милана начала расследование по факту взрыва баллонов с кислородом в фургоне в центре города.
Другие страны
11 мая 2023 г. 20:45
Прокуратура Милана начала расследование по факту взрыва в центре города

Прокуратура Милана начала расследование по факту взрыва баллонов с кислородом в фургоне в центре города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, расследование в отношении неизвестных лиц идет по статье "совершение по неосмотрительности действий, приведших к непоправимому урону".

"Взрыв был разрушительным, было уничтожено много автомобилей и мопедов, здания получили повреждения", - приводит газета Corriere della Sera слова помощника прокурора Тицианы Сичильяно. Как уточняет издание, в результате взрыва были повреждены шесть квартир, десять автомобилей и пять мотоциклов.

Состояние одного пострадавшего тяжелое, но его жизни ничего не угрожает.

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