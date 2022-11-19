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Прокуратура Манхэттена проводит расследование в отношении жены проармянского сенатора

Прокуратура Манхэттена проводит расследование в отношении жены проармянского сенатора Прокуратура Манхэттена выясняет, получала ли Надин Арсланян, жена известного своими проармянскими высказываниями сенатора штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, подарки или услуги от лиц, которые добивались благосклонности от ее мужа.
Другие страны
19 ноября 2022 г. 14:31
Прокуратура Манхэттена проводит расследование в отношении жены проармянского сенатора

Прокуратура Манхэттена выясняет, получала ли Надин Арсланян, жена известного своими проармянскими высказываниями сенатора штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, подарки или услуги от лиц, которые добивались благосклонности от ее мужа.

Как сообщает Report, об этом пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, соратники Арсланян были вызваны в суд в рамках расследования прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, их попросили предоставить информацию как о Надин Арсланян, так и о Менендесе.

Данное расследование проводится отдельно от расследования 2015 года, в результате которого 68-летнему Менендесу были предъявлены обвинения во взяточничестве и коррупции из-за его отношений с глазным врачом из Флориды Саломоном Мелгеном. Тогда прокуратура обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков — полетов на частном самолете Мельгена, коммерческого рейса первого класса и полета на чартерном самолете.

Текущее расследование касательно Надин Арсланян датируется по крайней мере 2019 годом, когда, согласно данным WSJ, федеральные следователи выдали ордер на обыск имущества бизнесмена из Нью-Джерси Ваэля Ханы, который управляет единственной компанией, которой разрешено сертифицировать экспорт мяса в Египет как халяльный, и является партнером Арсланян.

Согласно материалам дела, прокуратура изучает возможное скрытое иностранное лоббирование.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da ermənipərəst senatorun həyat yoldaşı ilə bağlı istintaq aparılır
Версия на английском языке Manhattan federal prosecutors looking into wife of pro-Armenian senator over gifts

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