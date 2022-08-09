Прокуратура Кёльна проверила электронную почту Шольца из-за налогового скандала

Прокуратура Кёльна проверила электронные переписки канцлера Германии Олафа Шольца на предмет наличия связи с так называемым делом Cum-Ex.

Прокуратура Кёльна проверила электронные переписки канцлера Германии Олафа Шольца на предмет наличия связи с так называемым делом Cum-Ex.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Handelsblatt.

В рамках дела Cum-Ex идет расследование возможной связи членов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с преступной группой мошенников, которые с помощью схемы по возврату налога на прирост капитала присвоили миллиарды евро.

По ее информации, были изучены полученные с 1 января 2015 года электронные письма, заметки в календаре и вложения в официальном электронном почтовом ящике Шольца, который был у него, когда политик занимал пост мэра Гамбурга. В свою очередь представитель правительства ФРГ заявил, что ему ничего не известно о проверке электронных писем канцлера Германии. На следующей неделе Шольц должен дать показания в следственном комитете гамбургского парламента по делу Cum-Ex.

Ранее сообщалось, что у бывшего депутата Бундестага от СДПГ Йоханнеса Карса, который последние несколько месяцев находится под следствием по делу Cum-Ex, нашли в банковской ячейке в Гамбурге 214 800 евро и 2 400 долларов неизвестного происхождения. Прокуратура Кёльна не стала комментировать данную информацию. Однако следователи отметили, что "28 сентября 2021 года окружной суд Кёльна выдал ордер на обыск в отношении трех подозреваемых". Они нашли деньги во время обыска, связанного с тем, что финансовые эксперты называют сделками с акциями, когда запрашивается многократное возмещение налога на прирост капитала, но выплачивается только один раз. Следователи обыскали квартиру Карса и обнаружили в ней документы, указывающие на банковскую ячейку.

В феврале адвокат из Гамбурга Герхард Штрате подал заявление в городскую прокуратуру с обвинениями в адрес бывшего мэра Гамбурга и действующего канцлера Германии Олафа Шольца, а также нынешнего бургомистра города Петера Ченчера "в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов" и даче ложных показаний.

В заявлении утверждалось, что благодаря Шольцу, который в тот период занимал пост бургомистра Гамбурга, частному банку Warburg в 2016 году удалось избежать выплаты налоговым органам 47 млн евро. В свою очередь Шольц всегда отвергал подозрения в том, что, будучи мэром Гамбурга, он, как и Ченчер, оказывал влияние на налоговую политику "Варбург".