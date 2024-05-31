Прокуратура Колумбии конфисковала имущество брата наркобарона Пабло Эскобара

Колумбийская прокуратура конфисковала два поместья стоимостью $1,2 млн, принадлежащие брату наркобарона Пабло Эскобара и купленные на деньги от наркоторговли.

Колумбийская прокуратура конфисковала два поместья стоимостью $1,2 млн, принадлежащие брату наркобарона Пабло Эскобара и купленные на деньги от наркоторговли.

Как передает Report, об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети "Х".

"Прокуратура арестовала с целью прекращения права собственности два поместья, которые принадлежали Роберто де Хесусу Эскобару по прозвищу Медвежонок, брату умершего главаря Медельинского картеля Пабло Эмилио Эскобара. По данным прокуратуры, конфискованное имущество оценивается в 4,77 млрд колумбийских песо ($1,2 млн). "Прокуратура установила, что недвижимость была оплачена на средства, полученные незаконным образом Пабло Эскобаром", - отметило ведомство.