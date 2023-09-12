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Прокуратура Италии требует суда над шестью лицами по делу о крушении кабины подъемника

Прокуратура Италии требует суда над шестью лицами по делу о крушении кабины подъемника Прокуратура Вербании (область Пьемонт) потребовала привлечь к суду шесть человек и две компании по делу о падении кабины подъемника на горе Моттароне в Италии в мае 2021 года, в результате которого погибли 14 человек.
Другие страны
12 сентября 2023 г. 16:02
Прокуратура Италии требует суда над шестью лицами по делу о крушении кабины подъемника

Прокуратура Вербании (область Пьемонт) потребовала привлечь к суду шесть человек и две компании по делу о падении кабины подъемника на горе Моттароне в Италии в мае 2021 года, в результате которого погибли 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Подозреваемые обвиняются в причинении смерти по неосторожности, нарушении правил безопасности транспорта, фальсификации государственных документов и в других преступлениях. Сторона обвинения считает, что причиной трагедии стала экономия на расходах на персонал, техническое обслуживание и безопасность. Среди подозреваемых - владелец компании Mottarone Railways Луиджи Нерини, он был задержан сразу после падения кабины.

23 мая 2021 года при движении подъемника от озера Лаго-Маджоре на севере Италии на гору Моттароне высотой 1,5 тыс. м с 20-метровой высоты из-за обрыва троса рухнула кабина фуникулера, не доехав 200-300 м до точки назначения. В результате погибли 14 человек, включая двух детей. Из 15 человек, находившихся в кабине, выжил только маленький ребенок.

Следователи заявляли, что трагедия произошла в том числе из-за того, что ранее был отключен механизм экстренного торможения, чтобы избегать блокировки при подъеме. При этом, указывали итальянские СМИ, фуникулер, запущенный после долгого простоя вследствие вызванных пандемией ограничений, работал со сбоями.

В 2022 году группа инженеров пришла к выводу, что причиной падения кабины подъемника стало ненадлежащее состояние тягового каната. Специалисты подчеркивали, что "надлежащий контроль" мог бы предотвратить трагедию.

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