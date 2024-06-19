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Прокуратура Испании попросила отменить ордер на арест Пучдемона из-за закона об амнистии

Прокуратура Испании попросила отменить ордер на арест Пучдемона из-за закона об амнистии Испанская прокуратура попросила Верховный суд (ВС) аннулировать действие национального ордера на арест в отношении экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после вступления в силу закона об амнистии причастных к сепаратистскому процессу в регио
Другие страны
19 июня 2024 г. 16:46

Испанская прокуратура попросила Верховный суд (ВС) аннулировать действие национального ордера на арест в отношении экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после вступления в силу закона об амнистии причастных к сепаратистскому процессу в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, прокуратура также выступила за то, чтобы ВС объявил об амнистии всех причастных к организации референдума о выходе Каталонии из состава Испании.

Закон, вступивший в силу 11 июня, удалось одобрить 30 мая в том числе благодаря поддержке партии "Вместе за Каталонию" Пучдемона. Инициатива была зарегистрирована в парламенте около полугода назад Испанской социалистической рабочей партией премьер-министра Педро Санчеса. За реализацию закона будут отвечать суды.

Амнистия направлена на "нормализацию сосуществования" в Каталонии и была согласована с партиями, поддерживающими выход региона из состава Испании, в обмен на их парламентскую поддержку кандидатуры Санчеса на посту премьера. Без этого он не смог бы вновь занять должность главы правительства. Закон встретил резкую критику со стороны правой оппозиции. В Испании были организованы многотысячные акции протеста против инициативы.

12 мая в Каталонии прошли региональные парламентские выборы, по итогам которых победа досталась Социалистической партии. За ней идет коалиция во главе с Пучдемоном. При этом ни одной политической силе не удалось получить абсолютного большинства кресел в парламенте, чтобы беспрепятственно утвердить своего кандидата на пост лидера региона.

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