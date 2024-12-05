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Прокуратура Грузии предъявила обвинение оппозиционеру Элисашвили

Прокуратура Грузии предъявила обвинение оппозиционеру Элисашвили Генеральная прокуратура Грузии предъявила оппозиционеру, экс-депутату парламента Александру Элисашвили обвинение в преследовании по политическим мотивам с применением насилия.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 19:46
Прокуратура Грузии предъявила обвинение оппозиционеру Элисашвили

Генеральная прокуратура Грузии предъявила оппозиционеру, экс-депутату парламента Александру Элисашвили обвинение в преследовании по политическим мотивам с применением насилия.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

Накануне Элисашвили был задержан в Тбилиси за нападение на председателя Национального конгресса азербайджанцев в Грузии Али Бабаева на политической почве.

Отмечается, что оппозиционер обвиняется по статье о преследовании по политическим мотивам с применением насилия, что подразумевает лишение свободы сроком до трех лет.

Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения обвиняемому.

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