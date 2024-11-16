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Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры

Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала предать суду министра культуры Рашиду Дати и бывшего главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 04:46
Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры

Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала предать суду министра культуры Рашиду Дати и бывшего главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

С 2021 года против Дати идет следствие. Ее обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Финансовая прокуратура считает, что в 2009-2011 годы она получила 900 тысяч евро от компании Renault, чьи интересы лоббировала, будучи депутатом Европарламента (2009-2019).

"Национальная финансовая прокуратура затребовала процесса в уголовном суде над министром культуры Рашидой Дати и бывшим главой автомобильной группы Renault-Nissan Карлосом Гоном, в частности по обвинениям в коррупции и торговле влиянием", - говорится в сообщении телеканала.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Prokurorluğu mədəniyyət nazirinin mühakimə olunmasını tələb edib

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