Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры

Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала предать суду министра культуры Рашиду Дати и бывшего главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции.

Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала предать суду министра культуры Рашиду Дати и бывшего главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал BFMTV .

С 2021 года против Дати идет следствие. Ее обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Финансовая прокуратура считает, что в 2009-2011 годы она получила 900 тысяч евро от компании Renault, чьи интересы лоббировала, будучи депутатом Европарламента (2009-2019).

"Национальная финансовая прокуратура затребовала процесса в уголовном суде над министром культуры Рашидой Дати и бывшим главой автомобильной группы Renault-Nissan Карлосом Гоном, в частности по обвинениям в коррупции и торговле влиянием", - говорится в сообщении телеканала.