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    Прокуратура Франции: Инцидент у мечети в Авиньоне не является терактом

    Речь идет о сведении счетов между двумя соперничающими бандами

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Стрельба у мечети в городе Авиньон  на юге Франции не является терактом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в региональной прокуратуре.

    "Инцидент у мечети в Авиньоне, судя по всему, является сведением счетов между какими-то людьми и не расценивается как теракт", - заявили в прокуратуре.

    "Огонь велся не в сторону здания мечети, цели находились лишь на улице поблизости от него и не имеют отношения к мечети", - сообщает прокуратура. По данным телеканала BFMTV, "речь идет о сведении счетов между двумя соперничающими бандами".

    Накануне вечером не менее четырех мужчин в масках подъехали к мечети на машине и открыли огонь по людям. В результате пострадали восемь человек. По данным врачей, ранения у них не тяжелые и угрозы жизни не существует. По факту происшествия начато расследование.

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