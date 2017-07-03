Прокуратура Франции: Инцидент у мечети в Авиньоне не является терактом

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Стрельба у мечети в городе Авиньон на юге Франции не является терактом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в региональной прокуратуре.

"Инцидент у мечети в Авиньоне, судя по всему, является сведением счетов между какими-то людьми и не расценивается как теракт", - заявили в прокуратуре.

"Огонь велся не в сторону здания мечети, цели находились лишь на улице поблизости от него и не имеют отношения к мечети", - сообщает прокуратура. По данным телеканала BFMTV, "речь идет о сведении счетов между двумя соперничающими бандами".

Накануне вечером не менее четырех мужчин в масках подъехали к мечети на машине и открыли огонь по людям. В результате пострадали восемь человек. По данным врачей, ранения у них не тяжелые и угрозы жизни не существует. По факту происшествия начато расследование.