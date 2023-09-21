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Прокуратура Британии предъявила 5 гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу РФ

Прокуратура Британии предъявила 5 гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу РФ Пяти гражданам Болгарии, задержанным в Великобритании в феврале, предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 17:11
Прокуратура Британии предъявила 5 гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу РФ

Пяти гражданам Болгарии, задержанным в Великобритании в феврале, предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространила пресс-служба Королевской государственной прокуратуры по уголовным делам.

"45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова обвиняются в сговоре с целью сбора информации, которая была бы прямо или косвенно полезна недружественной стороне, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года с целью нанесения ущерба безопасности и интересам [британского] государства", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточняют, что ранее Русеву, Джамбазову и Ивановой были предъявлены только обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности.

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