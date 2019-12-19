​Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в среду ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма, который выпустила прокуратура страны.

"К вашему сведению, господин Моралес", - говорится в тексте сообщения под снимком документа, опубликованном в Twitter политика, передает Report.

Документ от 18 декабря за подписью членов особой антикоррупционной комиссии прокуратуры Ла-Паса предписывает всем должностным лицам задержать и передать властям экс-президента Боливии Эво Моралеса по обвинениям в "предположительном совершении мятежа, терроризма и финансирования терроризма".