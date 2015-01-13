В Болгарии задержан сообщник братьев Куаши

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Прокуратура Болгарии подтвердила арест гражданина Франции, подозреваемого в связях с братьями Шерифом и Саидом Куаши. Как сообщает Report, представитель прокуратуры Болгарии Дарина Славова заявила AFP, 29-летний Фриц-Жоли Жоашен был задержан при попытке пересечь болгарско-турецкую границу.

Отмечается, что после мужчина со своим трехлетним сыном планировал перебраться в Сирию.

Трое вооруженных мужчин, в том числе братья Куаши, совершили нападение на редакцию сатирического еженедельника "Charlie Hebdo" утром 7 января. В результате стрельбы в офисе журнала погибли 12 человек. Саид и Шериф Куаши были ликвидированы в ходе спецоперации 9 января в пригороде Парижа.