Прокуратура Берлина начала расследование попытки поджога синагоги

Прокуратура Берлина приступила к расследованию произошедшей накануне попытки поджога синагоги.

Прокуратура Берлина приступила к расследованию произошедшей накануне попытки поджога синагоги.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"В связи с текущей политической ситуацией на Ближнем Востоке, пропалестинскими митингами последних двух недель, характеризующимися антисемитизмом и растущим насилием в отношении полиции, а также имеющим характер эскалации вчерашним нападением на синагогу, генеральный прокурор Берлина начала расследование против пока еще неизвестных лиц в связи с попыткой поджога с отягчающими обстоятельствами", - говорится в заявлении прокуратуры.

В среду еврейская община Kahal Adass Jisroel сообщила, что неизвестные бросили два коктейля Молотова в их здание. В результате инцидента никто не пострадал. Инцидент уже осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Позднее полиция уточнила, что здание, которое пытались поджечь, было синагогой.