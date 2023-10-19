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Прокуратура Берлина начала расследование попытки поджога синагоги

Прокуратура Берлина начала расследование попытки поджога синагоги Прокуратура Берлина приступила к расследованию произошедшей накануне попытки поджога синагоги.
Другие страны
19 октября 2023 г. 16:37
Прокуратура Берлина начала расследование попытки поджога синагоги

Прокуратура Берлина приступила к расследованию произошедшей накануне попытки поджога синагоги.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"В связи с текущей политической ситуацией на Ближнем Востоке, пропалестинскими митингами последних двух недель, характеризующимися антисемитизмом и растущим насилием в отношении полиции, а также имеющим характер эскалации вчерашним нападением на синагогу, генеральный прокурор Берлина начала расследование против пока еще неизвестных лиц в связи с попыткой поджога с отягчающими обстоятельствами", - говорится в заявлении прокуратуры.

В среду еврейская община Kahal Adass Jisroel сообщила, что неизвестные бросили два коктейля Молотова в их здание. В результате инцидента никто не пострадал. Инцидент уже осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Позднее полиция уточнила, что здание, которое пытались поджечь, было синагогой.

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