Прокуратура Берлина начала проверку главы минобороны Германии

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Прокуратура Берлина начала доследственную проверку в отношении главы минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен в связи с чрезмерным привлечением к работе ведомства внешних консультантов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Издание Spiegel Online пишет, что на данный момент прокуратура проверяет, имело ли место в случае привлечения к работе министерства экспертов со стороны преднамеренное фиктивное предпринимательство. Так, 30 сентября против фон дер Ляйен поступила жалоба от некоего инсайдера, знакомого с ситуацией, который, очевидно, работает в оборонном ведомстве. В ней говорится, что "советники привлекались к работе министерства на протяжении долгого периода времени как местные сотрудники".

Подобные подозрения возникли ранее и у Федеральной счетной палаты, которая в конфиденциальном докладе указала на то, что минобороны, например, в вопросах модернизации в сфере информационных технологий, полностью зависит от консультантов, привлекаемых со стороны. Причем договоры с ними, якобы, часто заключаются на бесконкурсной основе и не выгодны с экономической точки зрения.

Spiegel Online подчеркивает, что фон дер Ляйен не сможет списать эти промахи на своих предшественников, как она сделала в случае с неудовлетворительным техническим оснащением Бундесвера.