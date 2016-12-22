Прокуратура Бельгии: Главный аудитор НАТО покончил жизнь самоубийством

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Главный аудитор НАТО Ив Шанделон, найденный мертвым в городе Анден в бельгийских Арденнах, покончил жизнь самоубийством, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Вскрытие показало, что это было самоубийство. Рядом с телом найдено прощальное письмо", - заявил представитель прокуратуры Бельгии, не раскрывший содержание послания.

По словам чиновника, тело Шанделона было найдено в минувшую пятницу, а вскрытие произведено 20 декабря.

Труп чиновника НАТО был обнаружен в 140 км от места его работы и в 100 км от города Ленс, где он проживал.

По данным СМИ, на имя 60-летнего Шанделона были зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Однако рядом с телом было найдено незарегистрированное оружие, из которого был произведен выстрел в голову.