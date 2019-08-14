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Прокуратура Австрии обыскала дом бывшего вице-канцлера Штрахе

Прокуратура Австрии обыскала дом бывшего вице-канцлера Штрахе

Прокуратура Австрии нагрянула с обысками в дом бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Как сообщает Report со ссылкой на Der Standard, обыски также прошли в жилище его соратника Йоханна Гуденуса.

По предварительнным данным, политики могут являться фигурантами дела о коррупции, связанным с игорным предприятием Casinos Austria.

Отмечается, что речь идет о включении чиновника партии Штрахе в совет директоров компании, из-за чего предприятие могло заблаговременно получать информацию об изменениях в игорном законодательстве. 

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