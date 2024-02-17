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Прокудин: Херсон готов отразить любую атаку

Прокудин: Херсон готов отразить любую атаку Украинский Херсон, освобожденный от оккупации полтора года назад, готов отразить любую атаку противника.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 17:35
Прокудин: Херсон готов отразить любую атаку

Украинский Херсон, освобожденный от оккупации полтора года назад, готов отразить любую атаку противника.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Врагу на этот раз не удастся оккупировать Херсон", - сказал он.

Ситуация на правом берегу Днепра в настоящее время напряженная, журналистам и полицейским не рекомендуется подходить к береговой линии. С левого берега реки российские военные ведут обстрел по территории области, в том числе по городу Херсону.

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Версия на английском языке ФотоProkudin: Kherson is ready to repel any attack
Версия на азербайджанском языке ФотоDneprin sol sahilindən yenidən hücum gözləyən Xersondan FOTOREPORTAJ

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