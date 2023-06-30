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В Британии выросло производство автомобилей

В Британии выросло производство автомобилей Производство автомобилей выросло в Великобритании в мае на 26,9%, достигнув показателя в 79 046 единиц, а с начала года - на 10,7%, почти до 365,4 тыс.
Другие страны
30 июня 2023 г. 15:45
В Британии выросло производство автомобилей

Производство автомобилей выросло в Великобритании в мае на 26,9%, достигнув показателя в 79 046 единиц, а с начала года - на 10,7%, почти до 365,4 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу отчете британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Как отмечается, минувший май стал для ассоциации лучшим с 2019 года. Из произведенных в этом месяце автомобилей 79,5% было предназначено для экспорта, объем которого, если сравнивать с маем 2022 года, вырос на 22,9%.

Основным рынком для британской автомобильной продукции остался Евросоюз, на который пришлось 56% экспорта. Далее идут рынки США, Китая, Японии и Австралии. Совокупно они отвечали в мае за 28,3% экспорта.

Что же касается электрокаров и автомобилей с гибридным типом двигателя, то их производство выросло в мае на 95,4% до 27,636 единиц. На них пришлось 35% от всех автомобилей, произведенных в стране в мае.

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