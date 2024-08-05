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Производители удобрений в ЕС призвали обложить продукцию РФ высокими пошлинами

Производители удобрений в ЕС призвали обложить продукцию РФ высокими пошлинами Европейские производители удобрений потребовали от Европейской комиссии (ЕК) ввести высокие пошлины в отношении российских производителей.
Другие страны
5 августа 2024 г. 20:10
Производители удобрений в ЕС призвали обложить продукцию РФ высокими пошлинами

Европейские производители удобрений потребовали от Европейской комиссии (ЕК) ввести высокие пошлины в отношении российских производителей.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times.

Издание цитирует письмо, которое 14 европейских компаний, занятых в этой сфере, направили в этом месяце в ЕК. В нем они призвали обложить российские удобрения карательными пошлинами, утверждая, что их производители "прибегли к агрессивной стратегии снижения цен, что приводит к вытеснению местных производителей удобрений из бизнеса". В письме они также заявляют, что это ставит под угрозу европейскую продовольственную безопасность.

Европейские компании ранее жаловались на то, что российские производители удобрений находятся в более выгодном положении из-за доступа к дешевому газу, который необходим для организации этого очень энергоемкого производства. Они же сами такой возможности лишились. После введения санкций ЕС и блокирования российских активов Россия весной 2022 года перешла на расчеты за газ в рублях, чтобы исключить возможность блокирования и этих платежей. Однако Еврокомиссия фактически запретила странам Евросоюза оплачивать газ в рублях, назвав это нарушением санкций.

Еврокомиссия в настоящее время рассматривает введение повышенных пошлин на российские удобрения, которые продолжают импортироваться в ЕС. Ранее удобрения были выведены из-под санкций, так как в Брюсселе посчитали, что это может навредить глобальной продовольственной безопасности.

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