​Производители Италии за месяц потеряли 166 миллионов евро из-за санкций

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Объем итальянского экспорта в Россию в октябре месяце сократился на 15,7%, что привело к потерям в размере почти €166 миллионов.

Как передает Report, Россия в августе на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели против нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.

Как отмечают эксперты, убытки, которые несут производители из Италии из-за российского эмбарго, увеличиваются каждый месяц. Так, в августе они составили €33 млн., в сентябре €96 млн., а в октябре увеличились еще почти на €70 миллионов.