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Производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты

Производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты Причина невозможности подачи такого иска — суверенный иммунитет, который есть у Соединенных Штатов
Другие страны
18 декабря 2020 г. 09:40
Производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты

Власти США предоставили компаниям Pfizer и Moderna, разрабатывающим вакцины от коронавирусной инфекции, иммунитет от ответственности за возможные серьезные побочные эффекты при вакцинации, Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC.

В феврале министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар применил закон 2005 года, согласно которому ведомство должно обеспечивать юридическую защиту компаний, производящих или распространяющих важнейшие медицинские товары, включая вакцины и лекарства, за исключением случаев "умышленного неправомерного поведения" со стороны фирм. Это означает, что в течение следующих четырех лет данные компании, как отмечает CNBC, "не могут быть привлечены к судебной ответственности за ущерб", связанный с причинением вреда здоровью из-за применения или использования препаратов для лечения или защиты от коронавирусной инфекции.

Также, согласно материалу CNBC, ответственность за побочные эффекты вакцин не понесет и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, которое одобряет препараты для массового использования.

Как добавила профессор юридического колледжа Калифорнийского университета в Гастингсе Дорит Рейсс, причина невозможности подачи такого иска — суверенный иммунитет, который есть у Соединенных Штатов.

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