На Украине в ДТП погибли восемь человек, в том числе трое детей

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Восемь человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Николаевской области Украины, еще двое пострадали.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщили в пресс-службе областного отделения национальной полиции.

"1 января, около 11:00 на автодороге Н-11 "Днепр - Николаев" произошло столкновение двух легковых автомобилей Opel Astra и Mazda-6. В салоне автомобиля Mazda находилось двое супругов, - говорится в сообщении. - 40-летний мужчина погиб на месте, 23-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована".

В другом автомобиле, как отметили в пресс-службе, находились восемь человек, в том числе четыре ребенка.

Ранее четверо украинских политологов и журналист погибли в автокатастрофе в Рокитнянском районе Ровненской области Украины.