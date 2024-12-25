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Произошло аварийное отключение энергокабеля между Эстонией и Финляндией

Произошло аварийное отключение энергокабеля между Эстонией и Финляндией Произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.
Другие страны
25 декабря 2024 г. 17:03
Произошло аварийное отключение энергокабеля между Эстонией и Финляндией

Произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.

Как передает Report со ссылкой на “Интерфакс”, об этом сообщает эстонский оператор сетей электро- и газоснабжения Elering.

Причина отключения пока неизвестна. Эстонский и финский энергооператоры Elering и Fingrid оперативно работают над тем, чтобы как можно скорее установить причину сбоя.

При этом отмечается, что надежность энергоснабжения в Эстонии обеспечена. До конца четверга Elering будет использовать имеющиеся в регионе резервные мощности, чтобы компенсировать электроэнергию, которая должна была поступать по EstLink 2.

Если устранение неисправности займет больше времени, то с 27 декабря на замену EstLink 2 в эстонском регионе будут включены другие генерирующие установки.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 км линий постоянного тока, из которых около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), около 147 км - по дну Финского залива и около 14 км - по суше в Финляндии (воздушный кабель).

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