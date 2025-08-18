О нас

Другие страны
18 августа 2025 г. 02:53
Прохождение урагана Эрин вблизи Пуэрто-Рико вызвало массовые отключения света

Более 140 тыс. домохозяйств в Пуэрто-Рико отключены от электроснабжения в результате аварии, вызванной прохождением мимо территории острова урагана "Эрин". Как уточняет национальная электроэнергетическая компания LUMA, над устранением аварии работают около 750 специалистов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местную газету El Nuevo Dia.

Вице-президент компании Алехандро Гонсалес назвал самой большой проблемой сильный ветер, который повредил линии электропередачи. Он не уточнил, когда электроснабжение может быть восстановлено полностью.

Издание сообщает, что ураган "Эрин", достигший пятой (наивысшей) категории по шкале Саффира - Симпсона, во время прохождения в выходные вблизи северной части Пуэрто-Рико вызвал сильные волны, дожди и ветреную погоду на архипелаге.

Версия на азербайджанском языке "Erin" tropik fırtınası Puerto-Rikanın elektrik sistemini sıradan çıxarıb

Последние новости

