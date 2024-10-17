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Проходящие в США обучение на F-16 пилоты прибудут в Украину в 2025 году

Проходящие в США обучение на F-16 пилоты прибудут в Украину в 2025 году Восемь украинских пилотов, проходящих обучение на F-16 в США, прибудут в Украину в начале 2025 года.
Другие страны
17 октября 2024 г. 09:50
Проходящие в США обучение на F-16 пилоты прибудут в Украину в 2025 году

Восемь украинских пилотов, проходящих обучение на F-16 в США, прибудут в Украину в начале 2025 года.

Как передает Report, об этом пишет издание WSJ.

"Восемь украинских курсантов, которые в прошлом году изучали базовые навыки полета на реактивном учебно-тренажерном самолете Alpha Jets во Франции, в прошлом месяце начали обучение на F-16 в Румынии. Еще восемь опытных пилотов сейчас завершают обучение на F-16 в Аризоне и прибудут в Украину в начале следующего года", - пишет газета.

Также несколько пилотов, число которых не приводится, обучаются базовым навыкам пилотирования во Франции и Великобритании.

Источники издания сообщили, что у Украины скорее всего не будет полной эскадрильи F-16 (20 самолетов и 40 пилотов, которые ими будут управлять) максимум до весны или лета следующего года.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də “F-16” təlimi keçən pilotlar 2025-ci ildə Ukraynaya dönəcəklər

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