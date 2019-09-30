Проходит церемония прощания с Жаком Шираком - ФОТО

В Париже проходит церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Как сообщает французское бюро Report, на церемонии присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон, первая леди Брижит Макрон, члены семьи Жака Ширака.

Церемония прощания пройдет в соборе Сен-Сюльпис.

Кроме того, в Елисейском дворце пройдет церемония почтения памяти с участием нынешних и бывших руководителей зарубежных стран, глав правительств.

Отметим, что Ж.Ширака похоронят на монпарнасском кладбище в Париже. На церемонии будут присутствовать только члены семьи.

Напомним, что сегодня по всей стране объявлен день национального траура.