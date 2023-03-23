Программу визита Карла III во Францию скорректируют из-за забастовок

Программа первого государственного визита во Францию короля Великобритании Карла III будет скорректирована из-за забастовок против повышения пенсионного возраста.

Программа первого государственного визита во Францию короля Великобритании Карла III будет скорректирована из-за забастовок против повышения пенсионного возраста.

Как передает Report, об этом сообщает французский телевизионный канал BFM.

Из-за манифестаций может быть перенесен ужин Карла III и президента Франции Эмманюэля Макрона, который изначально должен был состояться в Версале вечером в понедельник - 27 марта. В настоящий момент, по данным BFM, власти рассматривают альтернативные места для проведения ужина.

В рамках визита планировалось участие Карла III в церемонии у Вечного огня под сводами Триумфальной арки, а также посещение музея Орсэ. Кроме этого, был запланирован государственный банкет перед отъездом британского монарха на поезде в Бордо, сообщает телеканал. Каждый пункт программы визита будет обеспечиваться значительными силами полиции, отметил BFM.

Ранее сообщалось, что визит короля Карла III должен пройти с 26 по 29 марта. Французские СМИ не уточнили, будут ли сопровождать британского монарха официальные лица, но утверждали, что с ним в поездку отправятся 40 слуг. Не исключено, что Карл III остановится в британском посольстве, так же как поступила его мать - ныне покойная королева Елизавета II во время визита в Париж.