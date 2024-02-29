Программный сбой из-за високосного года отключил заправки по всей Новой Зеландии

В Новой Зеландии сети автозаправочных станций самообслуживания сразу нескольких топливных компаний перестали работать из-за сбоя в программном обеспечении, вызванного високосным годом.

В Новой Зеландии сети автозаправочных станций самообслуживания сразу нескольких топливных компаний перестали работать из-за сбоя в программном обеспечении, вызванного високосным годом.

Как передает Report , об этом сообщает газета Bloomberg.

Поставщики горючего Z Energy, Allied Petroleum и Gull заявили, что их автоматические АЗС отключены, поэтому люди могут заправляться только на пунктах живым персоналом, поскольку там возможно совершить платеж.

Представители компаний отметили, что, по всей видимости, ошибка в их системах была вызвана наступлением 29 февраля. Организации пытаются решить проблему совместно со своими технологическими подрядчиками.

Новая Зеландия одной из первых стран мира встретила дополнительный день второго месяца, который появляется каждые четыре года.

Отметим, что основная причина появления 29 февраля связана с тем, что Земля обращается вокруг Солнца за 365,25 дня. Таким образом за четыре годовых оборота в календаре накапливаются полные сутки, которые добавляются к февралю.

Название «високосный год» проистекает от латинского выражения bis sextus, что означает «второй шестой», то есть второй шестой день в феврале — 29-е число месяца.