Программисты переписали Twitter ради Илона Маска

С середины февраля программисты соцсети Twitter переписали код сервиса, чтобы твиты с аккаунта главы компании Илона Маска занимали более высокий рейтинг и активно показывались всем пользователям платформы.

С середины февраля программисты соцсети Twitter переписали код сервиса, чтобы твиты с аккаунта главы компании Илона Маска занимали более высокий рейтинг и активно показывались всем пользователям платформы.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает издание Platformer со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией и внутреннюю документацию компании.

По версии источников, в ночь на 13 февраля разработчикам написал двоюродный брат Маска Джеймс с просьбой объяснить, почему твит гендиректора Twitter набрал меньше просмотров, чем пост президента США Джо Байдена.

«Утром 13 февраля последствия встречи Маска с программистами отзовутся по всему миру, поскольку пользователи Twitter открыли приложение и обнаружили, что посты Маска заполонили их ленту. Это не было случайностью», — рассказал один из источников.

Источники рассказали, что остальной команде инженеров Twitter пригрозили увольнениями, если проблема с лайками и просмотрами у аккаунта Маска не будет решена.