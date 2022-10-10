Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается

Программа временной защиты украинцев, покинувших страну из-за боевых действий и обосновавшихся в Евросоюзе, продлевается и будет действовать до марта 2024 года.

Программа временной защиты украинцев, покинувших страну из-за боевых действий и обосновавшихся в Евросоюзе, продлевается и будет действовать до марта 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.

"Временная защита будет действовать по меньшей мере до марта 2024 года", - указала она.

По ее словам, те, украинцы, которые уже были в ЕС и находились под защитой программы, отныне сохранят свои права и в случае выезда за пределы сообщества, к себе на родину. В частности, указала Юханссон, некоторые украинцы решают вернуться к себе в страну, но опасаются, что не смогут зарегистрироваться и получить привилегии заново - на них как раз и нацелены изменения.

Евросоюз также запустил "Экспериментальный проект Фонд талантов ЕС", при помощи которого "убежавшие от войны в Украине" люди могут найти себе работу в странах объединения.