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Программа США МБР Sentinel подорожала почти на $65 млрд

Программа США МБР Sentinel подорожала почти на $65 млрд Стоимость замены устаревшего ядерного арсенала в ВВС США увеличилась почти на $65 млрд.
Другие страны
6 июля 2024 г. 06:37
Программа США МБР Sentinel подорожала почти на $65 млрд

Стоимость замены устаревшего ядерного арсенала в ВВС США увеличилась почти на $65 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, затраты на проект по разработке МБР следующего поколения Sentinel, которым занимается компания Northrop Grumman, выросли с $95,8 млрд до $160 млрд. Как сообщил один из источников, новые затраты могут вынудить Пентагон сократить масштабы программы или сроки ее реализации.

Отмечается что, возросшие расходы на МБР Sentinel ставят под угрозу другие инициативы ВВС США, такие как проект создания реактивного истребителя нового поколения, разработка гиперзвукового оружия, модернизация бомбардировщика B-21 и различные космические программы.

Northrop Grumman отказалась от комментариев. Пентагон заявил, что 9 июля может озвучить официальную стоимость затрат по программе МБР Sentinel.

Ранее заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что Минобороны США рассматривает возможность отказа от программы разработки МБР следующего поколения Sentinel наравне с предложением о внесении изменений в нее.

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