Прогноз ООН: Индийцев в XXI веке станет больше, чем китайцев

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ К 2050 году население Земли достигнет 9,7 млрд. человек, к 2100 году на планете будут обитать уже более 11,2 млрд. человек. При этом Китай уступит первенство как самая густонаселенная страна в мире, а население 28 африканских стран удвоится.

Как передает Report со ссылкой на NEWSru.com, об этом говорится в докладе департамента народонаселения ООН.

По прогнозам, наибольшие темпы прироста населения планеты в период между 2015 и 2050 годами обеспечат Индия, Нигерия, Пакистан, Республика Конго, Эфиопия, Танзания, США, Индонезия и Уганда. Индия должна обойти Китай в рейтинге стран с самым большим населением около 2022 года. В Анголе, Бурунди, Конго, Малави, Мали, Нигере, Сомали, Уганде, Танзании и Замбии прогнозируется бум рождаемости, который приведет к увеличению населения в пять раз.

К середине XXI века число людей старше 60 лет удвоится, в Европе, например, их доля составит 34% от численности населения. В Латинской Америке и Азии эта тенденция проявится в наименьшей степени. При этом на постсоветском пространстве, полагают в ООН, численность населения будет только падать. Например, в Молдове и Украине сокращение может составить 15%.

Выводы экспертов основаны на изучении данных последних переписей населения и демографических и медицинских исследований.