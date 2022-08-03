Прогноз: До 2023 года экономика Великобритании будет находиться в рецессии

Экономика Великобритании будет находиться в рецессии до 2023 года.

Экономика Великобритании будет находиться в рецессии до 2023 года.

Как передает Report, такой прогноз дает Британский нацинститут экономических и социальных исследований (NIESR).

Годовой рост ВВП составит 3,5% в этом году и 0,5% в 2023 году.

Согласно прогнозам, в ближайшие двенадцать месяцев уровень безработицы в стране может превысить 5%, поскольку предприятия будут сокращать персонал из-за падения совокупного спроса на товары и услуги.

NIESR также обращает внимание на проблему падения реальных доходов британского населения. В качестве причин называются подорожание импортных товаров из Европы из-за Brexit, рост цен на энергоносители и ужесточение бюджетной политики на период 2021-24 годов, что привело к сокращению средств в частном секторе.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. В июле инфляция достигла отметки в 9,4%.