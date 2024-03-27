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Профсоюзы в Финляндии продлили забастовки до первых чисел апреля

Профсоюзы в Финляндии продлили забастовки до первых чисел апреля Профсоюзы Финляндии объявили, что их акции протеста, начавшиеся 11 марта, продлятся как минимум до первых чисел апреля.
Другие страны
27 марта 2024 г. 14:50
Профсоюзы в Финляндии продлили забастовки до первых чисел апреля

Профсоюзы Финляндии объявили, что их акции протеста, начавшиеся 11 марта, продлятся как минимум до первых чисел апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральная организация профсоюзов SAK.

Профсоюз работников автомобильной промышленности и транспорта сообщает в среду, что завершит забастовку 8 апреля, Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения намерен завершить забастовку 7 апреля.

По информации SAK, в следующий раз сроки забастовки будут пересмотрены после Пасхи (в начале апреля).

Реформа трудовой деятельности, намеченная главой кабмина Петтери Орпо, вызвала протест многочисленных профсоюзов в Финляндии. Правительство внесло в парламент несколько законопроектов по реформе трудовой жизни и снижению роли профсоюзов в стране. Часть законов должна вступить в силу уже летом.

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