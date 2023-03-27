Профсоюзы Израиля заявили о завершении всеобщей забастовки

Председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил о прекращении всеобщей забастовки.

Председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил о прекращении всеобщей забастовки.

Как передает Report , об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

Это решение было принято после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что правительство приостановит как минимум до лета утверждение судебной реформы, против которой вслед за оппозицией выступили профсоюзы.

По информации газеты Yedioth Ahronoth, после этого решения "Гистадрута" о прекращении стачки сразу объявил и комитет работников аэропортов, ситуация в аэропорту Бен-Гурион возвращается в норму, воздушная гавань начинает функционировать в штатном режиме. Забастовка также отменена в системе здравоохранения.