Профсоюзы Франции призвали провести общенациональную акцию протеста 6 июня

Профсоюзы Франции призвали к проведению еще одной общенациональной акции протеста против пенсионной реформы в стране во вторник, 6 июня. Решение было принято по итогам собрания всех профсоюзов страны.

Профсоюзы Франции призвали к проведению еще одной общенациональной акции протеста против пенсионной реформы в стране во вторник, 6 июня. Решение было принято по итогам собрания всех профсоюзов страны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM TV.

Протест предлагают провести за два дня до рассмотрения предложения об упразднении пенсионной реформы в Национальном собрании. Закон о судебной реформе был принят правительством в обход Нацсобрания.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков на первомайских демонстрациях во Франции были задержаны более 500 человек.