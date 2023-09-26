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Профсоюзные активисты ворвались в здание Минтранса Франции с файерами

Профсоюзные активисты ворвались в здание Минтранса Франции с файерами Активисты ворвались в здание Минтранса Франции в знак протеста против частичной продажи и реструктуризации дочернего предприятия Национальной компании железных дорог Fret SNCF, которое занимается железнодорожными грузоперевозками.
Другие страны
26 сентября 2023 г. 17:20
Профсоюзные активисты ворвались в здание Минтранса Франции с файерами

Активисты ворвались в здание Минтранса Франции в знак протеста против частичной продажи и реструктуризации дочернего предприятия Национальной компании железных дорог Fret SNCF, которое занимается железнодорожными грузоперевозками.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Сообщается, что во вторник днем несколько десятков протестующих, являющихся членами профсоюза SUD-Rail, ворвались в здание министерства транспорта в районе Дефанс на севере Парижа. Активисты прорвались через пункт охраны и устроили акцию в холле высотного здания. Они зажгли файеры, растянули плакаты и начали скандировать лозунг: "Fret SNCF не продается!".

Аналогичные акции по призыву профсоюзов отрасли уже не раз проходили во французской столице. Так, ранее они вторгались в здания биржи Euronext, офис французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton), а также холл представительства Европейской комиссии в Париже.

Во вторник во Франции проходит забастовка сотрудников SNCF по призыву профсоюзов CGT, SUD-Rail et la CFDT. Они, в том числе, выступают против отмены ряда привилегий и требуют увеличения зарплат.

Движение частично нарушено на ряде линий пригородных поездов и электричек в столичном регионе Иль-де-Франс, включая RER C, D и E, а также линии Transiliens N и P. В регионах также ожидаются проблемы с транспортом, в особенности, в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег и на севере страны.

Ранее сотрудники SNCF провели ряд акций протеста против планов правительства ликвидировать компанию Fret в нынешнем виде из-за угроз Еврокомиссии наложить на нее штраф в 5,3 млрд евро.

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Версия на английском языке Trade union activists break into building of French Ministry of Transport
Версия на азербайджанском языке Fransada həmkarlar ittifaqının fəalları zorla Nəqliyyat Nazirliyinin binasına daxil olublar

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