Профсоюзы Судана отложили объявление кандидатов в переходный совет на неопределенный срок

Ассоциации профсоюзов Судана отложила на неопределенное время объявление списка своих кандидатов в переходный гражданский совет, которому, как они настаивают, должна перейти власть о военных.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировал в субботу телеканал Al-Hadath.

Ранее профсоюзы обещали организовать в воскресенье вечером на площади у штаба Вооруженных сил Судана в Хартуме, где уже две недели проходит забастовка главной протестной силы страны - Объединения "за свободу и перемены", пресс-конференцию и объявить на ней избранных ими претендентов в будущий гражданский совет. На нее были приглашены местные, региональные и зарубежные средства массовой информации, а также иностранные дипломаты.