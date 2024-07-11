Профсоюз во Франции допустил забастовки во время Олимпиады

Ведущий французский профцентр "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) не исключает возможности проведения забастовок во время Олимпиады в Париже, если президент Франции Эмманюэль Макрон не назначит представителя занявшего первое место на парламентских выборах

Ведущий французский профцентр "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) не исключает возможности проведения забастовок во время Олимпиады в Париже, если президент Франции Эмманюэль Макрон не назначит представителя занявшего первое место на парламентских выборах левого "Нового народного фронта" на пост премьер-министра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала LCI заявила глава CGT Софи Бине.

"На данный момент у нас в планах нет проведения забастовок во время Олимпиады. Но если президент продолжит подливать масла в огонь, <...> то да, конечно, [возможен ответ со стороны CGT]", - отметила она.

Бине призвала главу государства незамедлительно принять во внимание результаты выборов и обратиться к "Новому народному фронту" с просьбой предложить кандидатуру премьер-министра.