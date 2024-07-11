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Профсоюз во Франции допустил забастовки во время Олимпиады

Профсоюз во Франции допустил забастовки во время Олимпиады Ведущий французский профцентр "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) не исключает возможности проведения забастовок во время Олимпиады в Париже, если президент Франции Эмманюэль Макрон не назначит представителя занявшего первое место на парламентских выборах
Другие страны
11 июля 2024 г. 15:17
Профсоюз во Франции допустил забастовки во время Олимпиады

Ведущий французский профцентр "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) не исключает возможности проведения забастовок во время Олимпиады в Париже, если президент Франции Эмманюэль Макрон не назначит представителя занявшего первое место на парламентских выборах левого "Нового народного фронта" на пост премьер-министра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала LCI заявила глава CGT Софи Бине.

"На данный момент у нас в планах нет проведения забастовок во время Олимпиады. Но если президент продолжит подливать масла в огонь, <...> то да, конечно, [возможен ответ со стороны CGT]", - отметила она.

Бине призвала главу государства незамедлительно принять во внимание результаты выборов и обратиться к "Новому народному фронту" с просьбой предложить кандидатуру премьер-министра.

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