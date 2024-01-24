Профильный комитет Сената США поддержал законопроект о передаче активов РФ Киеву

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Вашингтоном Украине конфискованных российских активов.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Вашингтоном Украине конфискованных российских активов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе комитета.

"Да, законопроект принят. За проголосовали 20 [законодателей], против высказался 1", - отметил представитель комитета.

В тексте документа говорится о "предоставлении дополнительной помощи Украине с использованием активов, конфискованных у Центробанка Российской Федерации, а также других суверенных активов Российской Федерации". При этом "любые усилия Соединенных Штатов по конфискации и передаче российских суверенных активов должны предприниматься совместно с международными союзниками и партнерами в рамках скоординированных многосторонних усилий, в том числе со странами Группы семи, Евросоюзом, Австралией и другими странами, в которых находятся российские суверенные активы". Теперь законопроект должен принять Сенат полного состава, а затем и Палата представителей Конгресса, в этом случае он отправится на подпись президенту Джо Байдену.