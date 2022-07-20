Профильный комитет Сената США одобрил документы о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил документы, касающиеся приема Швеции и Финляндии в НАТО.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил документы, касающиеся приема Швеции и Финляндии в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник председателем указанного комитета Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) и сенатором Джимом Ришем (от штата Айдахо), который является старшим республиканцем в нем.

В документе уточняется, что он распространен в связи с "одобрением комитетом резолюции о рекомендации и согласии ратифицировать протоколы о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии". Планируется, что далее эти документы рассмотрит Сенат в полном составе. В соответствии с особенностями американского законодательства процедуру непосредственно ратификации выполняет президент США, Сенат Конгресса дает на это согласие. Это предусматривается американской конституцией.