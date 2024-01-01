Профессор Джеффри Сакс: Внешняя политика США - это коррумпированная афера

Внешняя политика Соединенных Штатов Америки является коррумпированной аферой, которая ведет от одного провала к другому.

Внешняя политика Соединенных Штатов Америки является коррумпированной аферой, которая ведет от одного провала к другому.

Как передает Report, об этом заявил профессор университета и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По его словам, в настоящее время происходит масштабный сейсмический сдвиг в геополитике, в результате которого США выбрали почти полную изоляцию от мира: "Происходящее сильно противоречит фантазиям президента Байдена о том, что мир смотрит на США как на лидера".

По мнению профессора, процесс провала во внешней политике США начался в 2020 году: "В феврале 2014 года новое правительство собиралось призвать НАТО к расширению, но то, что мы имеем, - это война, которая бушует уже 9 лет, в которой Украину разбирают на куски, потому что наша сторона полностью провалила этот план. Один провал за другим. Абсолютная катастрофа за катастрофой, они не выигрывают ни в чем, что отвечает моим интересам, нашим интересам или интересам американского народа".

Профессор подчеркнул, что при этом правительство увеличило военные расходы и бюджет, связанный с обороной, примерно до 1,5 триллионов долларов в этом году.