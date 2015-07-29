Проект резолюции о трибунале по Boeing выносится на голосование СБ ООН

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН в среду проведет заседание по вопросу о создании международного трибунала по крушению малайзийского Boeing на Украине. Голосование по предложенному Малайзией проекту резолюции, как и ожидалось, состоится в 15.00 (22.00 мск). Однако еще в понедельник постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что резолюция принята не будет.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь миссии Новой Зеландии при ООН, председательствующей в СБ в июле Никола Гарви, проект резолюции по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины готов к голосованию. Оно, как и было объявлено ранее, состоится в среду.

Накануне в Нью-Йорк прибыли главы МИД четырех стран (делегацию Малайзии в среду возглавит министр транспорта) для продолжения консультаций по документу, а точнее — для его продвижения. Проект резолюции был представлен 14 июля делегацией Малайзии от лица стран, входящих в группу по расследованию авиакатастрофы (Австралия, Нидерланды, Новая Зеландия, Бельгия и Украина). Документ признает крушение пассажирского лайнера угрозой международному миру и безопасности и предписывает создание международного трибунала для привлечения виновных к ответственности по главе VII Устава ООН.

Ознакомившись с предложенным документом, Россия увидела в нем жесткие подходы и попытку создать еще один очаг конфронтации в международных отношениях. После этого российская делегация внесла альтернативный проект резолюции, предложив принять некую промежуточную резолюцию пока не завершено расследование причин авиакатастрофы.

Накануне своего визита в Нью-Йорк глава МИД Украины Павел Климкин заявил в интервью интернет-изданию "Главком", что не исключает создания "суда смешанного типа" по делу о крушении малайзийского авиалайнера в Донбассе, если Россия заблокирует в СБ ООН инициативу создания международного трибунала.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля прошлого года в Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Киев обвинил в крушении лайнера ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Окончательный доклад совета безопасности Нидерландов по причинам крушения будет опубликован в первой половине октября 2015 года.