О нас

Проект расширения Тенгиза может выйти на полную мощность к середине 2025 года

Проект расширения Тенгиза может выйти на полную мощность к середине 2025 года Проект расширения на Тенгизском нефтегазовом месторождении может выйти на полную мощность к середине 2025 года.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 19:20
Проект расширения Тенгиза может выйти на полную мощность к середине 2025 года

Проект расширения на Тенгизском нефтегазовом месторождении может выйти на полную мощность к середине 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс Казахстан", об этом сообщил генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Кевин Лайон.

"В настоящее время мы находимся на этапе тестирования. Все зависит от производительности нашего оборудования, и потребуется несколько месяцев, чтобы завершить этот процесс. Ожидается, что мы сможем выйти на полную операционную мощность к середине года", - сказал Лайон агентству, отвечая на вопрос о сроках завершения тестовых работ на проекте расширения.

По его словам, в данный момент все процессы на Тенгизе еще на начальной стадии.

"Мы объявили о начале производства на заводе третьего поколения в январе, однако требуется несколько месяцев для проведения тестирования и отладки систем. Поэтому мы не сможем увидеть полный эффект от производства еще в течение нескольких месяцев", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
8 февраля 2025 г. 03:17
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24
Продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
ФотоПродолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:07
В Азербайджане завтра ожидается снег
В Азербайджане завтра ожидается снег
8 февраля 2025 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi