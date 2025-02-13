Проект расширения Тенгиза может выйти на полную мощность к середине 2025 года

Проект расширения на Тенгизском нефтегазовом месторождении может выйти на полную мощность к середине 2025 года.

Проект расширения на Тенгизском нефтегазовом месторождении может выйти на полную мощность к середине 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс Казахстан", об этом сообщил генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Кевин Лайон.

"В настоящее время мы находимся на этапе тестирования. Все зависит от производительности нашего оборудования, и потребуется несколько месяцев, чтобы завершить этот процесс. Ожидается, что мы сможем выйти на полную операционную мощность к середине года", - сказал Лайон агентству, отвечая на вопрос о сроках завершения тестовых работ на проекте расширения.

По его словам, в данный момент все процессы на Тенгизе еще на начальной стадии.

"Мы объявили о начале производства на заводе третьего поколения в январе, однако требуется несколько месяцев для проведения тестирования и отладки систем. Поэтому мы не сможем увидеть полный эффект от производства еще в течение нескольких месяцев", - добавил он.