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Проект рамочного соглашения западных стран с Киевом по защите Украины почти готов

Проект рамочного соглашения западных стран с Киевом по защите Украины почти готов США, Германия, Франция и Великобритания почти завершили работу над проектом рамочного соглашения с Киевом по обеспечению безопасности Украины.
Другие страны
1 июля 2023 г. 14:41
Проект рамочного соглашения западных стран с Киевом по защите Украины почти готов

США, Германия, Франция и Великобритания почти завершили работу над проектом рамочного соглашения с Киевом по обеспечению безопасности Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) со ссылкой на собственные источники.

"Четверка" в составе США, Германии, Франции и Великобритании почти закончила работу над проектом запланированного рамочного соглашения. В ближайшее время к обсуждению должны быть привлечены страны Группы семи (G7) и ЕС, пишет издание. Как отметила газета, предполагается, что в рамках многостороннего договора все участники заключат с Киевом отдельные соглашения, в которых будет прописано, чем в будущем каждый из них может помочь Украине.

Как отмечается в материале, кто-то будет помогать оружием, кто-то - деньгами, кто-то - подготовкой солдат или помощью в расширении украинской оборонной промышленности. Договор должен стать "мостом" на пути Украины в НАТО. В Германии при этом хотят предложить "израильскую модель" обеспечения безопасности, но выступают против придания соглашению "юридически обязывающего" характера. В Берлине некоторые даже говорят не о "гарантиях", а об "обещаниях" безопасности, указала газета.

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