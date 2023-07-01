Проект рамочного соглашения западных стран с Киевом по защите Украины почти готов

США, Германия, Франция и Великобритания почти завершили работу над проектом рамочного соглашения с Киевом по обеспечению безопасности Украины.

США, Германия, Франция и Великобритания почти завершили работу над проектом рамочного соглашения с Киевом по обеспечению безопасности Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) со ссылкой на собственные источники.

"Четверка" в составе США, Германии, Франции и Великобритании почти закончила работу над проектом запланированного рамочного соглашения. В ближайшее время к обсуждению должны быть привлечены страны Группы семи (G7) и ЕС, пишет издание. Как отметила газета, предполагается, что в рамках многостороннего договора все участники заключат с Киевом отдельные соглашения, в которых будет прописано, чем в будущем каждый из них может помочь Украине.

Как отмечается в материале, кто-то будет помогать оружием, кто-то - деньгами, кто-то - подготовкой солдат или помощью в расширении украинской оборонной промышленности. Договор должен стать "мостом" на пути Украины в НАТО. В Германии при этом хотят предложить "израильскую модель" обеспечения безопасности, но выступают против придания соглашению "юридически обязывающего" характера. В Берлине некоторые даже говорят не о "гарантиях", а об "обещаниях" безопасности, указала газета.