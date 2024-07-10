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Проект декларации НАТО включает поддержку Украины до полного членства в альянсе

Проект декларации НАТО включает поддержку Украины до полного членства в альянсе Страны НАТО намерены зафиксировать в декларации по итогам саммита в Вашингтоне положение о поддержке Украины вплоть до ее полноценного членства в блоке.
Другие страны
10 июля 2024 г. 17:23
Проект декларации НАТО включает поддержку Украины до полного членства в альянсе

Страны НАТО намерены зафиксировать в декларации по итогам саммита в Вашингтоне положение о поддержке Украины вплоть до ее полноценного членства в блоке.

Как передает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников, альянс предложит Украине членство, когда ее кандидатуру одобрят все без исключения страны НАТО. Этот вопрос включен в проект декларации саммита.

Блок направит приглашение Украине присоединиться к нему, когда "будут выполнены соответствующие условия".

При этом НАТО продолжит поддерживать Украину на "пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в альянсе".

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