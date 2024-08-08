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Проект бюджета Финляндии на 2025 год составлен с дефицитом в 12,2 млрд евро

Проект бюджета Финляндии на 2025 год составлен с дефицитом в 12,2 млрд евро Проект бюджета Финляндии на 2025 год составлен в размере 88,1 млрд евро, с дефицитом в 12,2 млрд евро.
Другие страны
8 августа 2024 г. 18:30
Проект бюджета Финляндии на 2025 год составлен с дефицитом в 12,2 млрд евро

Проект бюджета Финляндии на 2025 год составлен в размере 88,1 млрд евро, с дефицитом в 12,2 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минфин Финляндии.

По сравнению с текущим годом оценка дефицита на 0,6 млрд евро ниже, а сам бюджет больше на 0,1 млрд евро. Бюджетное предложение включает в себя общую экономию чуть менее 2 млрд евро для сокращения расходов, в то время как меры по корректировке налогов увеличат поступления примерно на 1,2 млрд евро, сообщает Минфин.

Цель правительства - стабилизировать долговую нагрузку государственных финансов к 2027 году, говорится в сообщении.

Для достижения поставленных целей правительство определило комплекс мер, которые укрепят государственные финансы на 6 млрд евро, которые включают в себя как меры жесткой экономии, так и меры структурной политики, повышающие занятость. Когда решения правительства будут реализованы в полном объеме и в запланированные сроки, рост долгового коэффициента прекратится в 2027 году, сообщает Минфин.

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